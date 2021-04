Stiri pe aceeasi tema

- Seful fortelor de ordine din Minneapolis a declarat luni în fata juratilor ca Derek Chauvin a "încalcat regulile" si "valorile" politiei în timpul arestarii lui George Floyd, informeaza AFP și Agerpres. Sa îngenunchezi pe gât "ar putea fi rezonabil…

- La câteva momente dupa ce George Floyd a fost urcat într-o ambulanța în mai anul trecut, fostul ofițer de poliție din Minneapolis, Derek Chauvin, a fost acuzat de un martor care a asistat la imobilizarea facuta de Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui Floyd, potrivit AFP."Aceasta…

- Violența „excesiva” sau o atitudine în concordanța cu pregatirea sa? Procesul polițistului acuzat de asasinarea lui George Floyd a început luni cu prezentarea a doua versiuni ireconciliabile ale acestei drame care a zguduit profund America, scrie AFP.Derek Chauvin și-a…

- ​​Doi jurați din procesul uciderii lui George Floyd au fost înlaturați miercuri de judecator, dupa ce au admis ca anunțul unei compensații financiare uriașe între primaria orașului Minneapolis și familia afro-americanului risca sa le afecteze imparțialitatea, potrivit AFP.Marele…

- Orașul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd, in cadrul unui acord intre parțile implicate in procesul civil, relateaza Reuters, citata de HotNews . Afro-americanul, in varsta de 46 de ani, a murit asfixiat in mai 2020, dupa ce polițistul Derek Chauvin a stat cu genunchiul…

- Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) a lansat o ancheta interna dupa ce un ofițer a raportat ca o fotografie cu George Floyd pe care era scris „Îmi tai respirația” într-un format asemanator felicitarilor de Valentine's Day era „transmisa” între…