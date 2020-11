Stiri pe aceeasi tema

- In Argentina vor fi decretate trei zile de doliu dupa moartea legendarului Diego Maradona, scrie EFE, citata de Agerpres. Masura a fost anunțata de președintele țarii, Alberto Fernandez, transmite digi24.ro.

- Fosta glorie a fotbalului mondial, brazilianul Pele, a deplans, miercuri seara, moartea lui Diego Armando Maradona, la scurt timp dupa anuntul decesului acestuia. ''Cu siguranta intr-o zi vom lovi o minge impreuna, sus in cer'', a spus Pele, intr-o scurta declaratie pentru Reuters citata de…

