Moartea lui Avicii: Tristetea unei vedete care a facut zeci de milioane fericiti!

- Avicii, pe numele lui real Tim Bergling, s-a nascut in Suedia. Decesul a fost confirmat de reprezentantii artisului. „Anuntam cu regret pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza". SURSA: libertatea.ro

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a fost gasit mort, vineri dupa-amiaza, in Muscat, capitala statului Oman. Ultima sa fotografie postata pe contul de Instagram dateaza din urma cu doua saptamani, cand era in California. Avea o casa in Hollywood Hills. Tim Berglin avea 28 de ani și…

