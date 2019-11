Stiri pe aceeasi tema

- Moartea liderului gruparii teroriste Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, intr-o operatiune a fortelor speciale americane in Siria, nu a imbunatatit imaginea presedintelui republican Donald Trump in randul majoritatii americanilor, potrivit unui sondaj publicat joi de cotidianul The Washington…

- 'Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai SI (...), il plangem pe comandantul credinciosilor, Abu Bakr al-Baghdadi', se spune in mesajul postat dupa operatiunea fortelor speciale americane in nord-vestul Siriei, in care si-a gasit sfarsitul liderul SI. Gruparea jihadista confirma, de…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau, Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica într-o operațiune americana în nordul Siriei, și a anunțat numirea unui succesor, cu numele Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi, scrie AFP."O musulmani, o mujahedini, soldați…

- Operatiunea militara care a condus, in noaptea de sambata spre duminica, la moartea liderului Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi a primit numele lui Kayla Mueller, o tanara lucratoare umanitara americana care ar fi fost violata in numeroase randuri de liderul SI, dupa care a fost ucisa in Siria,…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia, luni, fata de moartea, intr-o operatiune americana in Siria, a liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi si a apreciat ca organizatia acestuia a ”desfigurat imaginea islamului si musulmanilor in intreaga lume”, relateaza AFP, potrivit…

- ”Era cu adevarat incredibil de vazut”, a povestit duminica Donald Trump, la Casa Alba, o versiune intesata de detalii si de impresii personale a operatiunii militare americane in Siria care a condus la moartea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza AFP.

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Niciun membru al personalului…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…