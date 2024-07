Moartea l-a găsit la piscină. Greșeala făcută de un clujean în timp ce se răcorea Moartea l-a gasit la piscina pe un clujean de 55 de ani, din Huedin. El s-a electrocutat in timp ce se racorea in piscina gonflabila amplasata in curtea casei sale de pe strada Fildului. Evenimentul nefericit a avut loc vineri, in jurul pranzului. In timp ce se afla in piscina, barbatul a pus mana pe un aparat radio amplasat in apropiere. Din nefericire, acesta a suferit un șoc electric și a decedat pe loc. In momentul in care echipajele de prim ajutor au sosit la fața locului l-au gasit pe barbat cu arsuri la nivelul mainilor, semn clar al electrocutarii. Manevrele de resuscitare aplicate de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

