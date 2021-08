Moartea învăluită în mister a unui tânăr sedat în spital. Tatăl, tratat cu indiferență de autorități Drama familiei a fost amplificata de faptul ca nu poate afla informatii despre ce s-a intamplat la Institutul "Socola", unde, in cateva ore de la internare, tanarul a intrat in coma profunda. A fost transportat imediat la Spitalul "Sf. Spiridon", dar dupa cateva zile a decedat la Terapie Intensiva. Barbatul venise pe picioarele lui la Urgente, la Spitalul de Neurochirurgie. Tatal sau a cerut informatii despre tratament la Institutul "Socola", dar a fost refuzat pe motiv ca nu a fost desemnat reprezentant legal de catre pacientul decedat O familie din judetul Iasi traieste de patru luni o adevarata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

