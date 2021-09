Fosta vedeta a ringului,, Catalin Moroșanu a ramas fara permis dupa ce a fost surprins de radar pe raza județului Buzau șofand cu 154 km/h. Moroșanu a ramas iar fara permis și are de platit o amenda de 1.305 lei. Asta dupa ce, la inceputul anului a mai avut permisul luat pentru trei luni deoarece a fost prins sub influența alcoolului. El a fost descoperit cu 0,4 mg alcool pur in aerul expirat. Subcarpați lanseaza ”Ivan”, in memoriam Ivan Patzaichin. Vezi ULTIMUL VIDEOCLIP al carui protagonist a fost marele campion Catalin Moroșanu amendat dupa ce a fost prins de radar cu 154 km/h Campion in…