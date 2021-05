Moartea copiilor este inacceptabila: Papa Francisc, un nou apel pentru pace in conflictul dintre Fasia Gaza si Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce aproape 200 de persoane și-au pierdut viața in ultima saptamana, in cadrul atacurilor dintre Fașia Gaza și Israel, Papa Francisc a facut un nou apel pentru pace. Situația este catalogata drept ”teribila și inacceptabila” de catre suveranul pontif.

- - Din balconul din Piata Sf. Petru, Papa Francisc a lansat traditionalul mesaj duminical. Suveranul Pontif i-a salutat pe credinciosi si apoi a vorbit despre conflictul care a inflamat Orientul Mijlociu in ultimele sapte zile, noteaza Rai News. Peste 150 de persoane, printre care si zeci de…

- Papa Francisc a facut, in timpul traditionalului mesaj duminical, un nou apel la pace in Orientul Mijlociu, in condițiile in care aproape 200 de persoane, printre care si zeci de copii, au cazut victime atacurilor dintre Fasia Gaza si Israel.

- Papa Francisc a facut apel la incetarea varsarii de sange, vorbind despre conflictul israeliano-palestinian, relateaza BBC News . In mesajul sau tradițional de dupa slujba duminicala de la Vatican, Suveranul pontif i-a indemnat pe cei responsabili sa opreasca violențele. Papa a denunțat pierderea de…

- Confruntari intre armata israeliana si palestinieni au izbucnit vineri și in Cisiordania, dupa mai multe zile in care Fașia Gaza a fost bombardata. Numarul total al morților a depașit 130, iar cel al raniților din ambele tabere a trecut de o mie, scrie BBC . Ciocnirile violente dintre trupele israeliene…

- Conflictul militar dintre Fașia Gaza și Israel s-a amplificat in ultimele zile. Peste 1.0000 de rachete au fost trase asupra unor tinte din Israel de militantii Hamas, care au primit raspuns imediat. Sunt numeroase victime in randul civililor. Ministerul Afacerilor Externe a emis noi recomandari adresate…

- Emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, a avertizat marți, 12 mai, despre posibilitatea ca atacurile dintre Israel și mișcarea islamista Hamas sa escaladeze catre "un razboi la scara mare".

- Situatia se agraveaza in Orientul Mijlociu dupa o ploaie de rachete lansate din Fasia Gaza spre Israel. Majoritatea proiectilelor au fost distruse de scutul antiracheta Iron Dome, dar unele au provocat victime si pagube materiale.