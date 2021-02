Moartea ambasadorului italian în RDC: Kinshasa îi acuză pe rebelii hutu rwandezi din FDLR Ministerul de interne congolez a acuzat luni rebelii hutu ruandezi ai FDLR ca se afla în spatele atacului care a luat viața ambasadorului italian la Kinshasa și a altor doua persoane din est din DRCongo, potrivit AFP.

&"Un convoi al Programului alimentar mondial (PAM) a fost victima (luni) a unui atac armat de elemente ale Forțelor Democratice de Eliberare din Rwanda (FDLR)&" în provincia Kivu de Nord, a scris ministerul într-un comunicat, adaugând ca patru persoane au fost rapite în timpul acestui atac, dintre care una a fost gasita.

Ambasadorul Italiei în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

