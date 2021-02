Ministerul de Interne din Republica Democrata Congo (RD Congo) i-a acuzat luni pe rebelii hutu rwandezi din FDLR (Fortele democratice de eliberare a Rwandei) ca se afla la originea atacului soldat cu moartea ambasadorului Italiei la Kinshasa si a altor doua persoane in estul RD Congo, transmite AFP.



''Un convoi al Programului alimentar mondial (PAM) a fost victima (luni) unui atac armat ale elementelor FDLR'' in provincia Nord-Kivu, a mentionat ministerul citat, intr-un comunicat.



Conform acestuia, patru persoane au fost rapite in timpul acestui atac, dintre…