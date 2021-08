Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cumplitul accident in care și-au pierdut viața 7 persoane, o alta tragedie rutiera a avut loc pe strazile din Bacau. Trei barbați au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. De asemenea, o femeie a fost grav ranita, iar acum se zbate intre viața și moarte…

- Un barbat de 42 de ani a decedat la spital, dupa ce a intervenit in solutionarea unui conflict intre doua grupuri de tineri. Barbatul a fost chemat in ajutor de fiul sau, de 18 ani, transmite IPN.

- Doi tineri din Botosani au murit intr-un Audi, dupa un accident cumplit produs in localitatea Calinesti din orasul Bucecea. In jurul orei 06.00, din cauza vitezei excesive, soferul in varsta de 22 de ani a pierdut controlul directiei, iar masina a derapat, a lovit un copac si a ricosat in alti doi.…

- Un zbor American Airlines pe ruta Charlotte, Carolina de Nord - Bahamas a fost intarziat cu o zi din cauza unui grup de peste 30 de tineri care a refuzat sa poarte masti sanitare, a informat presa locala, potrivit Agerpres.

- Florin Onaci, șoferul BMW-ului care a accidentat pe 3 iulie doi tineri, soț și soție, intr-o stație de autobuz din Baia Mare, a fost pus marți in libertate, chiar in ziua in care una dintre victime a murit, informeaza site-ul jurnalistului maramureșean Vasile Dale, vasiledale.ro . Potrivit sursei citate,…

- Un bucatar din Irak a murit dupa ce a cazut intr-un ceaun urias de ciorba de pui, potrivit publicației Insider citata de Adevarul. Tanarul de 25 de ani care pregatea mancare pentru o nunta a cazut intr-un ceaun uriaș de ciorba in timp ce pregatea mancarea pentru o nunta. El a fost transportat…

- Trei tineri au murit pe loc intr-un accident de circulatie care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Poiana Stampei (judetul Suceava). Un Maserati condus cu viteza a ieșit in afara carosabilului, lovind mai mult obstacole și rasturnandu-se. Mașina circula, cu 180 km/h prin localitate și…

- Un accident foarte grav, cu urmari tragice, a avut loc in județul Suceava. In ciuda eforturilor salvatorilor, care au intervenit cu mai multe echipaje la fața locului, trei tineri au fost declarați decedați. Alertați despre producerea accidentului deosebit de grav, salvatorii – pompieri și cadre medicale…