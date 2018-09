Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac investigații pentru stabilirea identitații unui barbat care a fost gasit decedat in vecinatatea podului aflat la intrare in comuna Apahida, precum și pentru stabilirea circumstanțelor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fostul sef al Sectiei de Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) si fost presedinte al Colegiului Medicilor Vaslui, medicul Mircea Zavate, a fost gasit decedat, miercuri, in locuinta sa, in urma unei interventii a pompierilor militari, informeaza agerpres.ro. Potrivit…

- Medic celebru, gasit decedat în propria locuința. Echipajul, trimis la fața locului, a acționat pe exteriorul blocului, patruzând în apartament pe o fereastra exterioara, iar într-una din camere l-au gasit decedat pe dr.Mircea Zavate.

- Miercuri seara, un barbat a carei identitate nu a fost stabilita a cazut de la înaltime si, din pacate, nu a mai putut fi salvat. Politistii nu stiu înca daca a fost vorba de o crima, un accident sau o sinucidere si continua cercetarile. „Persoana cazuta în 1 august…

- Un cunoscut om de afaceri din Pitești a murit joi dupa-amiaza in camera sa de hotel de la Eforie Nord. Florea Tolea, in varsta de 69 de ani a fost gasit inconștient in camera. La fața locului a fost...

- Un om de afaceri din Pitesti a murit ieri la Eforie Nord. Florea Tolea, in varsta dfe 69 de ani a fost gasit ieri dupa amiaza, in jurul orei 16.30 inconstient in camera de hotel in care era cazat la Eforie Nord. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale, dar, cu toate eforturile…

- Caz socant la Buzau. Un consilier de la Drumuri Judetene a decedat chiar in biroul sa de la Consiliul Judetean unde muncea. Conform observatorulbuzoian.ro, barbatul a fost vazut ultima data ieri, in jurul orei 16.30, iar in jurul orei 19 a fost descoperit decedat de catre o femeie de serviciu.…

- Caz socant la Buzau. Un consilier de la Drumuri Judetene a decedat chiar in biroul sa de la Consiliul Judetean unde muncea.Conform observatorulbuzoian.ro, barbatul a fost vazut ultima data ieri, in jurul orei 16.30, iar in jurul orei 19 a fost descoperit decedat de catre o femeie de serviciu.…