- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, joi, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca un tanar de 17 ani, din judetul Botosani, a fost gasit inconstient intr-o anexa de la subsolul unui restaurant din Navodari.…

- Adolescentul de 17 ani era angajat al restaurantuluiUn caz ciudat a intrat in atentia politistilor din Navodari, in aceasta seara, dupa ce un tanar de doar 17 ani, din Botosani, a fost gasit inconstient intr o anexa de la subsolul unui resturant din Navodari, unde se angajase. Medicii aflati la fata…

- "A inceput din august 2010 la noi, a luat 2.500 pe luna, deci in zece ani a castigat de la mine 300.000 de euro, nevenind cam niciodata. Nu prea a venit la... Adica a venit de cateva ori. I-am dat un telefon sa-l rog sa se ocupe de portari. S-a dus o data, nu s-a mai dus. Eu spun adevarul, nu-l acuz…

- Un tanar de 32 de ani a fost gasit fara suflare in apropierea satului Mihalaseni din raionul Ocnita. Acesta a fost observat de catre trecatori, dovedindu-se locuitor al satului vecin, Ocnita, din acelasi raion.

- Durerea prin care trece o familie din localitatea Teleormanu este greu de descris in cuvinte. Dupa ce in urma cu doar cateva zile, baiatul lor mai mic, un jandarm in varsta de 34 de ani, și-a pierdut viața prin asfixiere in lacul Grebu, in ziua inmormantarii acestuia, fratele mai mare, Marian, in varsta…

- Un tanar de 28 de ani, care se filma in timp ce conducea si transmitea imaginile in direct pe Facebook, a produs, in cursul noptii, in centrul municipiului Botosani, un accident rutier soldat cu sase victime, fiind implicate 4 autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un barbat de 62 de ani din Ungheni a fost gasit fara suflare pe o margine de drum din localitate. Potrivit oamenilor legii barbatul se intorcea de la seriviciu cu bicicleta. La un moment dat persoana a cazut jos.Veniți la fața locului, medicii au constatat ca persoana era decedata.

- A venit in Romania, fiindca mama lui era pe moarte. A fost oprit in carantina, iar mama lui a murit. Durerea lui cea mai mare... The post Un tanar venit din Londra, pentru ca mama lui era pe moarte, nu este lasat acum sa si-o inmormanteze. Video appeared first on Renasterea banateana .