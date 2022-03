Stiri pe aceeasi tema

- Mikhail Watford, in varsta de 66 de ani, a fost gasit decedat, in circumstanțe inexplicabile, a declarat poliția din Surrey, potrivit The Guardian. Autoritațile britanice nu cred insa ca se poate vorbi despre o moarte suspecta, in cazul oligarhului. Poliția din Surrey a declarat ca trupul neinsuflețit…

- Invadarea Ucrainei a provocat furie in toata lumea. Au fost și sunt chiar in aceste momente proteste in zeci de țari, cu mii de oameni ieșiți in strada. O mie de oameni protesteaza acum in fața Ambasadei Rusiei din București. Manifestanții s-au adunat inițial in fața Ambasadei Ucrainei, apoi s-au mutat…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Ucraina ar putea renunta sa se alature NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a declarat pentru BBC ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, Vadim Pristaiko, in ceea ce ar echivala cu o concesie majora fata de Moscova, ca raspuns la desfasurarea masiva de trupe rusesti la granitele sale, informeaza…

- Marea Britanie a acuzat Kremlinul ca vrea sa instaleze un lider pro-rus la conducerea Ucrainei, spunand ca serviciile de informații rusești au contactat politicieni ucraineni ca parte a planului pentru o ofensiva militara. Potrivit Londrei, unul dintre numele luate in considerare de Rusia este Evgheni…

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…