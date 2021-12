Stiri pe aceeasi tema

- Posibil suicid investigat de polițiștii din Alba Iulia. La data de 30.11.2021, in jurul orei 07,45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la inalțime, pe terasa unui hotel din Alba Iulia. Din primele cercetari efectuate de polițiștii…

- Un polițist, in varsta de 26 de ani, a fost gasit spazurat in curtea liceului din Fierbinți. Din primele informații, tanarul a decis sa-și ia viața dupa o decepție sentimentala, informeaza Observatornews . „La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fierbinți…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit joi dimineața in Portul Constanța. Anchetatorii au stabilit ca pe corpul care plutea pe apa nu sunt urme de violența. Potrivit IPJ Constanța, joi, in jurul orei 8.15,...

- O profesoara de 60 de ani din Campulung Muscel s-a stins din viața la școala. Ea se afla la etajul 1 al unitații și a acuzat o stare de rau, dupa care s-a prabușit. Colegii acesteia au sunat de urgența la ambulanța, dar a fost prea tarziu, medicii s-au luptat in zadar pentru viața ei. Trupul neinsuflețit…

- O noua moarte suspecta a unei tinere din Cluj de 25 ani s-a petrecut la doar o saptamana dupa ce un caz similar a suscitat interesul public. O studenta de 25 de ani a fost gasita decedata sambata, 6 noiembrie, intr-un apartament din Cluj-Napoca. Nu se cunosc motivele care au dus la decesul tinerei.…

- Caz socant in municipiul Vaslui, unde o familie indurerata a asteptat zeci de ore ca un medic sa constate un deces. Cadavrul femeii a zacut in propria locuinta, intr-o camera sigilata de politie, iar pentru ca se banuieste ca a murit din cauza COVID-19, rudelor acesteia le-a fost interzis sa intre in…

- Barabtul lucra fara forme legale pe un șantier de construcții din Roma. Acesta a fost gasit fara viața intr-o gradina alaturata șantierului, dupa cinci zile in care nu s-a știut nimic de el, potrivit știridiaspora.ro . ,,Vreau sa aflu ce s-a intamplat cu adevarat și cum a murit Gigi", a afirmat iubita…