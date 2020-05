Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru schioarea Johanna Bassani, o sportiva austriaca de doar 18 ani gasita fara suflare in propria locuința. Imprejurarile morții raman, deocamdata, suspecte. Johanna Bassani era considerata o schioare extrem de promițatoare. Fusese medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret…

- Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat joi, presei, ca a fost deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul unei femei de 53 de ani din localitatea Uzunu, care a decedat dupa ce a intrat intr-un lac de colectare a apelor pluviale din extravilanul localitatii."In…

- Anchetatorii buzoieni sunt chemați sa dezlege misterul morții unei femei in varsta de 60 de ani, din comuna Rosetti, care s-a stins in condiții neelucidate, dupa un scandal in familie. Femeia locuia cu soțul și cu soacra ei intr-o casa din comuna buzoiana C.A.Rosetti. Se mutasera aici de la Galați in…

- Unul dintre cele mai mari mistere din ultimii ani, de pe teritoriul Romaniei, și-a gasit raspunsul intr-un bilet de adio. Vorbim despre moartea Madalinei Manole, iar detaliile sunt halucinante!

- Gelozia a pus stapanire din nou pe Veronica. Tanara din Blagești este foc și para pe soțul ei. Motivul? Frumoasa dansatoare Emy s-a vazut cu acesta, iar pe tot parcursul intalnirii, Viorel i-a aruncat zambete și cuvinte cu subințeles, care mai de care mai indraznețe.

- Compania elvețiana anunța o cifra de afaceri de peste 21.7 milioane de lei in 2019 pentru Connect44 Romania, o creștere de 83% comparativ cu anul precedent. Romania este unul dintre cele mai importante hub-uri ale companiei, cu aproape 200 de angajați și cu deschiderea, la inceputul acestui an, a unui…

- Un barbat de 47 de ani, care lucra la Portul Trimodal din Giurgiu, a fost gasit mort de colegii sai. Politistii giurgiuveni fac cercetari pentru moarte suspecta in acest caz, potrivit Romania TV. Alerta a fost data joi de un muncitori care lucreaza in Portul Trimodal din municipiul Giurgiu.Potrivit…

