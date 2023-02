Moarte suspectă la Timişoara. Un medic veterinar a fost găsit decedat în portbagajul propriei maşini Un barbat care fusese dat disparut de familie in urma cu cateva zile, a fost gasit mort marți, in portbagajul propriei masini, in Timisoara. El avea varsta de 35 de ani si era originar din orasul Anina, judetul Caras Severin. Barbatul si-ar fi injectat singur o substanta letala Barbatul plecase vineri, 10 februarie, cand a plecat spre Resita, la o sedinta de lucru, urmand ca ulterior sa plece la Timisoara, in interes de serviciu. Ultima data cand familia a vorbit telefonic cu barbatul a fost in ziua de vineri, in jurul orei 22.00, acesta spunandu-le ca se afla inca in Timisoara. Barbatul a plecat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

