- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani a demarat o ancheta dupa ce o femeie de 50 de ani a intrat in stop cardio-respirator, la circa doua ore dupa ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), si ulterior a decedat, a informat, vineri, unitatea medicala. ‘Pacienta a fost adusa…

- O femeie din Suceava a ajuns grav ranita la spital dupa o cearta cu soțul. Ea ar fi vrut sa-l sperie pe barbat, dar s-ar fi ranit singura, din greșeala. Femeia a pus mana pe un cuțit de bucatarie și s-a prefacut ca se taie ca sa iși sperie soțul. Femeia a scapat lama și s-a injunghiat singura, din greșeala,…

- Femeia a pus mana pe un cuțit de la bucatarie și s-a prefacut ca se taie ca sa iși sperie soțul. Femeia a scapat lama și s-a injunghiat singura, din greșeala, in zona ficatului.Barbatul speriat a sunat imediat la 112. Soția acestuia este acum internata la Unitatea de Primiri Urgențe din Suceava și le-a…

- Un soț din Razboieni și-a injunghiat soția, lasand-o intr-o balta de sange! Femeia a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgența “Sf. Spiridon”, unde a fost transferata de urgența in sala de operație. “A mers in sala de operație de la Clinica Chirurgie…

- S-a dat alarma, sambata dimineata, la Timisoara: in camera unui hotel din zona Complexului Studențesc, a fost gasit un barbat mort. L-a gasit femeia de serviciu, care a si anuntat Politia. In urma verificarilor, s-a constatat ca victima este un olandez de 40 de ani. Ar fi murit in urma cu mai multe…

- O femeie a fost la un pas de tragedie! Aceasta a cazut cu parapanta in comuna Maneciu, sat Cheia, in zona Cabanei Muntele Rosu. Pompierii prahoveni au intervenit pentru a salva o femeie care a cazut cu parapanta in comuna Maneciu, sat Cheia, in zona Cabanei Muntele Rosu. Din fericire, victima, in varsta…

- Un barbat Oradea a sunat, marți, la 112 spunand ca se simte un puternic miros de gaz dintr-un apartament situat la etajul 2. Acesta le-a mai spus autoritaților ca in apartament locuiesc doua persoane. Pompierii au transmis ca o persoana a fost gasita decedata, ia una in stare de inconștiența, scrie…

- Consilierul rectorului Institutului de Aviație din Moscova, Anatoli Gherașcenko, a murit dupa ce a cazut miercuri de la inalțime in cadrul institutului, potrivit raportarilor din Rusia, scrie The Jerusalem Post . Gherașcenko a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015. Incidentul…