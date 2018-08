Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pe DN 10 in localitatea Satuc, comuna Berca. Pe carosabil, pe o distanța de aproximativ 300 de metri, este apa de 15 cm pe carosabil din cauza unor scurgeri de pe dealul Odoba. Polițistii acționeaza in zona pentru prevenirea accidentelor de circulație si atrag atentia asupra fenomenului de…

- Incidentul s-a produs duminica, in trenul IR 1750, Suceava-Bucuresti, pe raza judetului Vrancea, anunta Romania TV. Femeii i s-a facut rau in timpul calatoriei, iar ceilalti calatori au incercat sa o ajute si au sunat la numarul unic de urgenta 112. O ambulanta a Serviciului Judetean Vrancea…

- Polițiștii din Brașov, coordonați de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnești, au efectuat cinci percheziții la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor fapte de inșelaciune și fals. La data de 20.07 a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub…

- Ambulanta nu poate ajunge la o pacienta cu hipertensiune din localitatea Boian din cauza inundatiilor, apa masurand un metru si jumatate, a anuntat purtatoarea de cuvant de la Ambulanta Sibiu, Liliana Blaga, conform Agerpres.ro. Ambulanta trimisa la solicitare in Boian, strada Podului, pentru o pacienta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN38 intre localitatile Movilita si Techirghiol din judetul Constanta.Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- A fost deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul soțului lui Carmen Dan, care a fost preluat de procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman pentru continuarea cercetarilor. Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul soțului ministrului de Interne,…

- Polițiștii din Giurgiu au facut, joi, 24 de percheziții, pe raza județelor Giurgiu, Ilfov și in municipiul București, la sediile unor societați comerciale, unitați și instituții sanitare. Mai multe persoane sunt banuite ca ar fi fraudat sistemului asigurarilor de sanatate, decontand servicii de ingrijiri…

- Nadal s-a impus in doua ore si 42 de minute si a castigat a doua oara consecutiv la Paris. Acesta este al 17-lea trofeu de grand slam din cariera spnaiolului de 32 de ani. Odata cu victoria de duminica, Nadal isi pastreaza locul I in clasamentul ATP. In afara celor 2.000 puncte ATP, spaniolul…