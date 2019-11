Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat luni, presei, ca politistii efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 58 de ani din localitatea Bolintin Deal, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui, potrivit Agerpres. "Mai multi locuitori din localitatea Bolintin…

- Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani din localitatea Budacu de Sus, judetul Bistrita Nasaud, și-a pierdut viața, dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Pompierii bistriteni au fost solicitați, azi-noapte, in localitatea Budacu de Sus, sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- Ieri, 20 octombrie 2019, in jurul orei 09.40, polițiștii din Cugir, in timp ce acționau pe raza orașului, au facut semnal regulamentar de oprire șoferului unui autoturism, care circula, pe contrasens, pe strada Ion Creanga din oraș. Conducatorul auto a ignorat semnalele și și-a continuat drumul. Polițiștii…

- Cadavrul unui barbat care avea doua galeți cu nisip legate cu sarma, la o mana și un picior, a fost gasit intr-o fantna din localitatea Camarzana, județul Satu Mare, transmite Mediafax.Reprezentanții IPJ Satu Mare au declarat, joi, ca fac cercetari intr-un dosar de omor, dupa ce au fost sesizați,…

- Un barbat de 55 de ani din localitatea Fața, comuna Albac, a DECEDAT dupa ce a fost acroșat de un autoturism. Șoferul vinovat a fugit de la locul faptei. Astazi, in jurul orei 20.30, un barbat de 55 de ani, din localitatea Fața, comuna Albac, a fost acrosat de un autoturism al carui conducator a fugit…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, miercuri noaptea, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 24A, la intersectia cu un drum judetean spre comuna Miclesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ, Bogdan Gheorghita, barbatul s-a angajat…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Baia Sprie a fost gasit decedat in locuinta sa din oras. Asupra acestuia nu s-au gasit urme de violenta. “Politistii din Baia Sprie au fost sesizati ca un barbat a decedat in locuinta sa, din oras. A fost identificat un barbat de 53 de ani, iar la examinarea exterioara…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din localitatea Vulcanești, din Republica Moldova, a fost ucis in propria locuința. Barbatul a primit vizita a cinci indivizi, dar, curand, intre proprietar și vizitatorii lui a izbucnit o cearta, a notat publika.md. Unul dintre „musafiri”, in varsta de 24 de ani, a…