Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii au descins, marți, la adrese din Arad si din alte 8 judete, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, format din circa 100 de persoane, specializat in contrabanda cu tigarete si spalare de bani. Mai mulți polițiști sunt implicați. Procurorii Direcției de Investigare…

- O femeie de 37 de ani a cazut miercuri dimineața de la etajul 7 al unui bloc din cartierul Intre Lacuri din Cluj-Napoca, anunța ISU Cluj. Incidentul a avut loc in jurul orei 5.30. Politia face cercetari pentru a stabili daca este vorba despre o sinucidere sau nu, potrivit Ziua de Cluj. Polițiștii din…

- Forțe de ordine impresionante au fost mobilizate luni in județul Iași, dupa ce o fetița de 8 ani a plecat de acasa. Dupa o zi și o noapte de cautari, minora a fost gasita. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, luni, cu privire la faptul ca o minora de 8 ani a plecat, in cursul dimineții, […] The post…

- Alerta cu bomba, vineri dupa-amiaza, in fata cladirii in care functioneaza Palatul Copiilor din Arad. Politisti, jandarmi, echipaje SMURD si pirotehnisti au blocat zona. Potrivit primelor informatii, o valiza suspecta a fost gasita in fata Palatului Copiilor din Arad, iar la fata locului au ajuns numeroase…

- Reprezentanții Sindicatului Europol dau carțile pe fața și fac afirmații ingrijoratoare, in contextul atentatului cu bomba care a avut loc la Arad. Ei susțin ca activitatea infracționala din Romania nu are cum sa fie monitorizata atata vreme cat polițiștii lucreaza de la 8,00 la 16,00 iar in week-end,…

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- O femei de 92 de ani, dintr-o localitate din județul Dolj, data disparuta de familie, a fost gasita cu ajutorul a doi caini polițiști. Potrivit Poliției Romane, politistii de la Poliția Rurala Pielești, din județul Dolj, au fost sesizați despre dispariția unei femei, de 92 de ani, care ar fi plecat…

- O femeie din Bucuresti a vrut sa insceneze un accident pe Calea Grivitei, insa nu si-a dat seama ca este filmata. Politistii i-au deschis un dosar penal dupa ce au vazut imaginile. Femeia s-a aruncat pe sosea, chiar in fata unei masini, duminica, in jurul orei 19.00, pe Calea Grivitei. Șoferul autoturismului…