Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit mort, in aceasta dimineața, intr-un hotel din Timișoara. Ar fi vorba de un turist olandez care a fost gasit fara suflare in camera pe care o rezervase. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, sambata, in camera unui hotel din Timisoara, fara urme de violenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Moarte suspecta intr-un hotel din Capitala. Un ucrainean a fost gasit decedat in baie, de catre angajați. Poliția a declanșat cercetari. Trupul neinsuflețit al ucraineanului, in varsta de 35 de ani, a fost gasit intr-o camera a unui hotel din Capitala, de pe Bulevardul Timișoara. Angajații care l-au…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad – I.T.P.F. Timisoara au depistat un minor ascuns sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism. Mama acestuia, și ea minora, intenționa sa-l scoata ilegal din Romania, deoarece nu avea documente legale pentru acesta, potrivit informațiilor furnizate…

- Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost gasit fara suflare langa fosta Casa de Cultura din satul Corpaci, Edineț. Descoperirea macabra s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07:35.

- Intr-un hotel din Chișinau, un barbat a fost gasit mort. Pe suprafața cadavrului, nu au fost depistate semne de moarte violenta, anunța poliția. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al poliției capitalei, Natalia Stati, transmite Jurnal.md . In jurul orei 09:00, miercuri, 28 septembrie,…

- Trupul unui barbat decedat a fost scos, luni, de pompieri din raul Bistrita, in localitatea Savinesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Consilierul rectorului Institutului de Aviație din Moscova, Anatoli Gherașcenko, a murit dupa ce a cazut miercuri de la inalțime in cadrul institutului, potrivit raportarilor din Rusia, scrie The Jerusalem Post . Gherașcenko a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015. Incidentul…