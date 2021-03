Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul avea 67 de ani și fusese implicat intr-un accident cu patru autoturisme produs in comuna Valea Calugareasca. El fusese adus la sediul poliției pentru a fi audiat, intrucat erau sub influența alcoolului la momentul accidentului. Inainte sa fie interogat, barbatului i s-a facut rau și a decedat,…

- Scene macabre s-au derulat miercuri in cartierul buzoian Brosteni, in fata unui centru medical. Cadavrul unui barbat care a decedat inante sa intre la cabinetul medicului de familie a zacut pe trotuar, sub un cearsaf, aproape o jumatate de ora. Trupul buzoianului a fost asezat direct in sicriu, apoi…

- Un incident a avut loc pe strada Racari, din sectorul 3 al Capitalei, in urma caruia un barbat a fost lovit cu un cuțit și apoi a murit. Agresorul a fost identificat și dus la Secția 11 de Poliție. „Astazi, in jurul orei 16.00, prin apel 112, o persoana a sesizat un conflict intre doi barbați, in urma…

- Inspectoratul General al Poliției neaga ca polițistul care a provocat ieri un accident soldat cu decesul unei femei se afla in stare de ebrietate. "In legatura cu declarațiile unor actori politici, lansate pe rețelele de socializare, precum ca angajatul INSP, care a provocat aseara un accident rutier,…

- Un barbat din localitatea Perișor, comuna Zagra, a fost gasit decedat de catre fiul sau, care a alertat autoritațile. Polițiștii din Bistrița-Nasaud au inceput cercetarile și vor stabili toate imprejurarile in care barbatul a decedat. ”Ieri, 4 ianuarie, un barbat din Perișor a sesizat faptul ca tatal…

- Un barbat in varsta de 88 de ani a decedat dupa ce masina in care se afla, alaturi de sotia sa, s-a rasturnat pe linia de tramvai din fata Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si a lovit alte doua autovehicule din trafic, potrivit Agerpres. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje…

- Barbatul a decedat pe 7 decembrie, Spitalul Caracal emitand certificat constatator. Potrivit unor surse, doua zile mai tarziu, cand trupul neinsufletit al batranului era chiar la biserica, in asteptarea inhumarii, membrii familiei au inceput sa se certe, iar un nepot al defunctului a sesizat politia…

- La data de 11 decembrie a.c., in jurul orei 08:40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cocoraștii Colț au fost sesizați, prin apel 112, de catre o persoana despre faptul ca a gasit in gradina un barbat cazut in stare de inconștiența, posibil decedat, in Ariceștii Rahtivani. La fața locului s-a deplasat…