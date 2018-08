Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani din Craiova a fost gasit mort, miercuri dimineata, in Cimitirul Roboaica din municipiu. In urma primelor cercetari, politistii au stabilit ca barbatul s-ar fi sprijinit de o cruce din ciment, care s-a rupt si a cazut peste el, fiind prins intre cruce si placa de ciment…

- Un barbat din localitatea carasana Zlatita este acuzat de contrabanda dupa ce a fost observat transportant peste frontiera o geanta. Individul a fost observat de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Socol, astfel ca oamenii legii l-au luat la intrebari, in conditiile in…

- In cursul zilei de luni, 24 iulie, politistii au identificat un barbat care are un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Negresti-Oas. Este vorba despore un barbat de 39 de ani, din localitatea Negresti-Oas, fiind condamnat la 1 an inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni…

- Politistii au fost sesizati de un barbat de 38 de ani, din Gura Ocnitei, cu privire la faptul ca a fost impuscat de o persoana. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, pe fondul unui conflict spontan, persoana vatamata a fost impuscata cu un pistol cu aer comprimat de un tanar de 22 de ani,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui Ion Paraschiv, are 68 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.In data de 07 iulie a.c., acesta a plecat de pe raza municipiului Constanta, str. Progresului nr. 6 zona km 4 5 , fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 150…

- A fost deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul soțului lui Carmen Dan, care a fost preluat de procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman pentru continuarea cercetarilor. Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul soțului ministrului de Interne,…

- Un barbat a murit, joi, in urma unui accident feroviar care a avut loc in zona Frumoasa, din judetul Iasi. Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, transmite corespondentul MEDIAFAX.