- Doi batrani, soț și soție, in varsta de 84 și 85 de ani, au fost gasiți decedați in locuința lor de pe strada Islaz. Dupa ce nu mai fusesera vazuți de trei zile, vecinii au alertat serviciile de urgența. O echipa de la medicina legala a ajuns rapid la fața locului, dar nu a mai […] Articolul Doi soti…

- Marian a murit in condiții cel puțin suspecte, spune familia lui, care nu a aflat cauza morții. Barbatul facea parte din Legiunea Straina și și-ar fi dat ultima suflare dupa o misiune secreta. Familia lui nu crede in varianta ca, de fapt, ar fi murit in urma mușcaturii cauzata de musca țețe.

- Un om de afaceri din Cluj-Napoca, milionar in criptomonede , a ajuns la spital dupa ce a fost batut in casa de doi barbați mascați. Jaf in plina zi in centrul orașului Cluj-Napoca. Un milionar in criptomonede din municipiu a fost snopit in bataie de hoți. Cei doi indivizi au intrat peste el in casa,…

- Polițiștii din Constanța au fost sesizați joi dimineața despre prezența unei valize abandonate pe o strada din oraș. Potrivit IPJ Constanța, in jurul orei 6.30, polițiști au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Democrației se afla o valiza abandonata.

- IPJ BUZAU anunța ca, azi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizați cu privire la faptul ca OANCEA ȘTEFAN GEORGIAN, in varsta de 13 ani și 11 luni, ar fi plecat voluntar in seara de 30 aprilie a.c.,in jurul orei 19.00, de la locuinta din municipiul Ramnicu Sarat,…

- „La data de 22 aprilie 2023, in jurul orei 18:30, Politia Municipiului Orastie a fost sesizata de catre o persoana cu privire la faptul ca, pe strada General Zarnescu din municipiul Orastie, se afla o persoana cazuta in stare de inconstienta.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba…

