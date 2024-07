Stiri pe aceeasi tema

- Caz de moarte suspecta in Iași! O femeie și un barbat, soț și soție, au fost gasiți fara suflare in propria casa. Polițiștii fac cercetari pentru a afla care a fost cauza exacta a decesului. Alerta a fost data de vecini, caci nu au mai reușit sa ia legatura cu ei.

- Marian a murit in condiții cel puțin suspecte, spune familia lui, care nu a aflat cauza morții. Barbatul facea parte din Legiunea Straina și și-ar fi dat ultima suflare dupa o misiune secreta. Familia lui nu crede in varianta ca, de fapt, ar fi murit in urma mușcaturii cauzata de musca țețe.

- Societatea de Transport București anunța ca mai multe trasee de autobuz vor fi modificate temporar in cartierul Vitan, in perioada 12-14 iulie, din cauza unor lucrari la rețeaua de termoficare.

- Cercetari pentru „moarte suspecta” in cazul decesului prin spanzurare al primarului din Vințu de Jos. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba Cercetari pentru „moarte suspecta” in cazul decesului prin spanzurare al primarului din Vințu de Jos. Dosarul a fost preluat de Parchetul…

- Prognosticul medicilor este rezervat in cazul celor doi pacienti, victime ale exploziei produse vineri la magazinul Dedeman de la Botosani, aflati la Spitalul Floreasca din Capitala.„Pacientii internati in cursul zilei de 7.06.

- UPDATE S-a acționat de la inalțime prin intermediul autoscarii, dar și cu dispozitive de la nivelul autospecialelor de stingere cu apa și spuma.In curtea alaturata, la baza cladirii, au ars anvelope, lemne, vegetație uscata, un autoturism, gunoi menajer si gardulSuprafața afectata este pe 40-50 de metri…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai interesante imagini cu vedetele dn Romania. Alex Pițurca demonstreaza cat de important este statutul cand vine vorba de respectarea regulilor de circulație. In ce ipostaza a fost surprins sportivul.

- Tragedie in Hunedoara. Un tanar de doar 21 de ani a fost gasit mort pe strada, in condiții suspecte. Polițiștii fac cercetari pentru a afla circumstanțele in care s-a produs tragedia. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit de un trecator, in Oraștie.