Stiri pe aceeasi tema

- Un batran a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi, miercuri noaptea in sectorul 4 din Capitala, anunța Antena 3. Batranul s-a trezit la ușa in jurul orei 04.00 dimineața cu foștii chiriași. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi plecat de la niste neintelegeri legate de actele pe care…

- Un barbat de 64 de ani, avand leziuni in zona capului, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuinta sa din Capitala, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri...

- O crima odioasa s-a petrecut in Bucuresti la inceput de an. Proprietarul unui apartament a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi, potrivit Antena 3. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi...

- Un batran a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi, miercuri noaptea in sectorul 4 din Capitala, anunța Antena 3. Batranul s-a trezit la ușa in jurul orei 04.00 dimineața cu foștii chiriași. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi plecat de la niste neintelegeri legate de actele pe care…

- In urma unei perchezitii efectuate in Bucuresti, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehnistilor autorizati sau folosirii in scopuri tehnice. La data de 30 noiembrie 2019, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante…

- Teodor Corban, protagonistul serialului “Mangalița” de la Antena 1, a ramas fidel orașului natal, Iași. Actorul ne-a explicat de ce, in ciuda succesului, a ales sa nu se mute in Capitala, așa cum au procedat mulți colegi de breasla de-a lungul timpului. In perioada filmarilor pentru "Mangalița", actorul…

- Polițiștii din Capitala au facut o descoperire macabra, joi dimineața, in Sectorul 6, in urma unei sesizari la numarul de urgența 112. Un cadavru a fost descoperit pe strada, cu o punga pe cap. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Din primele informații, ar fi vorba despre…