Moarte suspectă a unui tânăr preot. Părintele a înghițit o substanță toxică Dupa o luna de agonie, preotul Catalin Moroșan (30 de ani) a murit in Spitalul Județean Constanța. A fost internat la terapie intensiva deoarece a inghițit o substanța toxica. In acest caz, IPS Teodosie a fost acuzat de tentativa de omor, dar procurorii au clasat dosarul, relateaza adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna de agonie, preotul Catalin Moroșan (30 de ani) a murit in Spitalul Județean Constanța. A fost internat la terapie intensiva deoarece a inghițit o substanța toxica. In acest caz, IPS Teodosie a fost acuzat de tentativa de omor, dar procurorii au clasat dosarul.

- Apar noi informații despre comentatorul sportiv Bogdan Socol, jurnalistul care a murit la doar 42 de ani dupa ce a mers sa inoate in ape inghețate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Este ancheta pentru moarte suspecta la Constanța, dupa ce un barbat a fost gasit decedat, duminica, intr-un șanț din localitatea Sacele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Un barbat de 49 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 7 al unui bloc din Ploiești. Anchetatorii analizeaza mai multe piste, cea mai probabila varianta fiind sinuciderea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presa oficiala din Iran transmite ca un tribunal al Garzilor Rervoluționare a condamnat un adolescent la moarte pentru ca ar fi condus proteste antiguvernamentale in nordul țarii. Arshia Takdastan, in varsta de 18 ani, a fost condamnat pentru atac incendiar și distrugerea avuției publice in districtul…

- Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un copil de doua luni a decedat, in noaptea de duminica spre luni, la Nanesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- IPS Teodosie a povestit cum curajul de a vorbi despre adevar si credința in perioadele grele l-a facut mai puternic si i-a o ferit o mai mare claritate in misiunea pe care o are, in ciuda celor care l-au criticat de-a lungul timpului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un important santier naval rusesc specializat in constructia de submarine non-nucleare a anuntat ca directorul sau general a murit subit sambata, dupa 11 ani de activitate, dar nu a oferit detalii, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…