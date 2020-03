Moarte subită a unui ministru al Apărării. Demnitarul a decedat chiar în timpul negocierilor de pace Ibrahim, in varsta de 60 de ani, a murit in urma unui atac de cord in timpul negocierilor de pace de la Juba, capitala Sudanului de Sud, au declarat Burhan si purtatorul de cuvant al armatei, brigadierul Amer Muhammad al-Hassan, in comunicate separate. Ibrahim se afla la Juba pentru negocierile de pace in curs de desfasurare dintre consiliul de tranzitie din Sudan si doua miscari armate, care sunt mediate de Sudanul de Sud. Armata sudaneza ia masuri pentru a trimite un avion la Juba in vederea recuperarii trupului neinsufletit al lui Ibrahim, potrivit lui al-Hassan. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

