- Attila Ganea, un tanar din Satu Mare, care urma sa faca nunta in toamna, a murit dupa ce a sarit in cap. Tanarul s-a bucurat foarte tare de victoria Simonei Halep la Roland Garros si s-a aruncat in cap, in piscina, insotit de mai multi prieteni. Attila Ganea a petrecut sambata impreuna cu prietenii,…

- Psihologul Hanibal Dumitrașcu, un invitat-vedeta al multor televiziuni din Romania, trece prin clipe cumplite. Dupa ce, joi, a ajuns la spital pentru ca i s-a facut rau pe strada, starea sa de sanatate pare sa fie din ce in ce mai grava.

- In urma accidentului rutier de azi (19 aprilie) dimineața de la Parcul Industrial Sud, un numar de 12 persoane, patru femei și opt barbați au ajuns la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Satu Mare. Una dintre victime a primit Cod roșu la prezentarea in cadrul UPU, iar doua Cod galben. Imediat dupa anunțarea…

- Otilia Bilionera, la un pas de moarte! Artista a avut un chist care a cauzat complicatii. Aceasta a ajuns pe ultima suta de metri la spital unde medicii au operat-o de urgenta. Acestia i-au salvat viata pe ultima suta de metri. Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator. Otilia…