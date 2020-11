Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Vaslui, institutiile publice si centrele sociale sunt principalele surse de imbolnavire cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, in judet s-au inregistrat 90 de cazuri, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 6.463.

- Polițistul a fost ucis in timpul unei descinderi la o lupta ilegala de cocosi, pintenul metalic atașat de piciorul pasarii secționandu-i artera femurala. Cand locotenentul Christian Bolok a confiscat cocosul, lama atasata de pintenul pasarii s-a implantat in coapsa stanga a politistului, care a sangerat…

- Un barbat de 35 de ani s-a sinucis înainte de a afla rezultatul testului Covid-19. Barbatul a ajuns în camera de garda a Spitalului de Urgențe cu simptome specific virusului SARS-COV-2, dar nu a mai așteptat rezultatul testului și s-a sinucis. Pacientul,…

- Un caz surprinzator a avut loc la Galați, unde un polițist a fost gasit mort in propria locuința, dupa ce fusese confirmat pozitiv pentru noul virus. Un polițist local, in varsta de 44 de ani, din Galați, a murit, in noaptea de vineri spre sambata, infectat cu coronavirus. Barbatul, care nu suferea…

- Un medic din Timișoara, in varsta de 61 de ani, s-a sinucis miercuri seara in locuința lui din centrul orașului. „S-a sinucis. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs incidentul”, au transmis reprezentanții Poliției Timiș. E vorba de doctorul Voicu Voiculescu, de la Spitalul Municipal…

- [caption id="attachment_52693" align="alignleft" width="300"] Foto: Facebook/Direcția regionala Vest a Poliției de Frontiera[/caption] Direcția regionala Vest a Poliției de Frontiera anunța, pe pagina sa de facebook, care sunt condițiile obligatorii pentru a trece frontiera de stat. DECI: In punctele…

- Raportarea de la pranz a indicat și cel mai ridicat nivel al noilor infectari pentru o zi de duminica – 1.438, din 13.500 de teste efectuate; practic, peste 10% din rezultate au fost pozitive. Citeste si: BILANT CORONAVIRUS 27 septembrie, in Romania: RECORD de pacienti la ATI, 1.438 de cazuri…

- In Romania s-au inregistrat 692 de cazuri noi de COVID-19 și 22 de decese, in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Numarul de teste a fost mic, puțin peste 7.000. De la debutul epidemiei in Romania, au fost confirmate 104.187 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…