Stiri pe aceeasi tema

- -Masuri de prevenire a incendiilor provocate de fumat – Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit luni noapte, in jurul orei 00:30, in cooperare cu SVSU Popești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adapost de animale din localitatea Popești. La fața locului…

- Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe DN 15, in orasul Bicaz, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, anunța AGERPRES.Din primele informatii, victimele sunt incarcerate in autoturisme. Pompierii…

- ■ in raportul de control se arata ca posibile abateri ar fi la Directia de Sanatate, Ambulanta si Directia de Protectie Sociala ■ diverse sume de bani ar fi fost date ca supliment de risc, desi nu era cazul ■ Asa cum se stie, Curtea de Conturi, a realizat, la solicitarea Parlamentului, un control privind…

- Moarte invaluita in mister in cazul lui Constantin Dinescu. Cel supranumit „Baronul Luxului” a fost gasit mort in urma cu cateva zile, iar medicii legiști au finalizat și raportul privind necropsia.

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la caminul de batrani din localitatea Ceahlau, mai multe persoane fiind evacuate de personalul unitatii, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Pompierii militari sositi la fata locului au constatat ca incendiul se manifesta la salteaua…

- Un lan de grau de 40 de hectare din localitatea Branceni, județul Teleorman, a ars miercuri dimineața. Pompierii au stins flacarile in urma unei intervenții care a durat doua ore. Pagubele se ridica la 100.000 de lei.

- Trupul barbatului in varsta de 34 ani care s-a inecat in raul Siret in urma cu o saptamana a fost gasit, vineri, de un localnic din comuna Tamaseni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres.Citește…

- Pompierii romascani au intervenit, joi, in localitatea Sculeni, pentru scoaterea unui barbat de 46 de ani, ramas blocat sub un copac cazut in curtea casei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. "Prin apel la 112, in jurul orei 11,17, pompierii romascani au fost solicitati…