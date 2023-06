Moarte și dezastru la întoarcerea de la o nuntă: accident groaznic al unui autocar în regiunea Hunter, Australia - Video Politia australiana a anuntat luni ca un accident de autocar a provocat zece morti si 11 raniti in regiunea viticola Hunter, la nord de Sydney, transmite AFP, citat de Agerpres. Politia a precizat intr-un comunicat ca soferul autobuzului, un barbat in varsta de 58 de ani, a fost transportat la spital sub escorta politiei pentru examinari si analize. CITESTE SI Program secret de pulverizare a substanțelor chimice necunoscute in atmosfera? De ce lasa avioanele dare pe cer 01:02 3779 Tragica soarta a eroilor din seria B.D: cum și-au gasit sfarșitul protagoniștii acestui film / Imagini de senzație… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

