Stiri pe aceeasi tema

- Abigail Bordas, tanara de 13 ani care si-a injunghiat in urma cu doua saptamani bunica, a fost gasita de politisti vinerea trecuta. Politistii au dus-o la centrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Oradea, dar fata a evadat marti, 21 august, dupa care a fost din nou prinsa o zi…

- BANI EUROPENI… Un proiect mai vast al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care vizeaza desfiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap de la Husi, prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata independenta si integrare in viata…

- Deocamdata nu se știe daca femeia a avut un accident, daca a vrut sa se sinucida sau daca a fost victima a unei agresiuni. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat, potrivit tribuna.ro.

- O persoana a postat pe Facebook un filmulet in care se observa cum un copil de aproximativ un an de zile a fost incuiat de parintii sai intr-o masina inmatriculata in judetul Suceava, autoturismul fiind parcat in statiunea Mamaia. Conform celui care a postat filmuletul, copilul respectiv ar fi fost…

- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fara ca...

- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fara ca personalul sa poata impiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vilsan.…

- Moarte misterioasa in Capitala. O tanara, in varsta de 20 de ani, a decedat dupa ce a cazut in gol de la etajul opt al caminului in care inchiria o odaie.Totul s-a intamplat in dimineata zilei de 15 iunie, in jurul orei 05:00, pe o strada din sectorul Buiucani.

- ANCHETA….Femeia suprinsa, zilele trecute, in autogara din Vaslui, oferindu-le copiilor sai bere, este de loc din comuna Feresti si are probleme psihice. Se afla de mai multi ani sub monitorizarea asistentei sociale din comuna, a primit de mai multe ori vizita Directiei Generale de Asistenta Sociala…