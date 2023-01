Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 48 ani, din judetul Iasi, a fost gasita decedata in camera unei pensiuni din municipiul Roman, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. Potrivit sursei citate, in camera victimei au fost gasite mai multe ambalaje de…

- La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 06.30, o minora de 16 ani, din comuna Bogdanești, a fost gasita de membrii familiei parțial carbonizata, in gradina locuinței.Cadavrul minorei a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, in vederea efectuarii autopsiei.Polițiștii au deschis o ancheta…

- Potrivit IPJ Hunedoara a fost deschis dosar penal pentru moarte suspecta, dupa ce un barbat in varsta de 36 de ani a fost gasit fara suflare sambata, in jurul amiezii, in fața unui imobil din Petrila. „In data de 07 ianuarie 2023, ora 13:58, un barbat in varsta de 36 de ani a fost gasit decedat…

- O femeie in varsta de 61 de ani a fost scoasa moarta de pompierii din judetul Neamt dintr-o fantana adanca de 27 de metri. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina, joi, in comuna Sabaoani pentru scoaterea unei persoane dintr-o fantana. "La…

- Potrivit IPJ Constanța, in jurul orei 1.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Navodari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie, de 36 de ani, din orașul Navodari nu a mai putut fi contactata de cateva zile.La locul sesizarii s-au deplasat polițiștii, dar și pompierii care…

- O femeie a fost gasita fara suflare, astazi, in camera unui hotel din orașul Targoviște. La primele cercetari, la fața locului femeia in varsta de 70 de ani nu prezenta urme de violența „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, in camera de hotel fiind gasit, din…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, vineri, in padurea din localitatea mehedințeana Balota, politistii constatand ca femeia prezenta lovituri la cap. Victima a fost identificata ca fiind o femeie, de 40 de ani, care a fost data disparuta de catre concubinul ei in urma cu doua saptamani. Cadavrul a fost…