- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au depistat si retinut un tanar, de 26 de ani, din comuna Cotofanesti, dat in urmarire nationala pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului si cu permis anulat. Ieri, 20 noiembrie a.c., politistii din…

- Un barbat din Nasaud a murit ieri, in Bichigiu. Acesta a incercat sa inchida un robinet, dar a cazut intr-un camin cu apa. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Un apel la 112 solicita intervenția unui echipaj medical, in Bichigiu. Ieri, in jurul orei 14.00, se anunța ca un barbat s-a…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți dimineața, un tanar dat in urmarire naționala pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea.”La data de 27 octombrie a.c., in jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat pe raza localitații Borșa, un tanar de 24 de ani, din…

- Un tanar de 25 de ani a fost descoperit mort, marti dimineata, langa o ferma din apropierea comunei braileni Viziru, in cauza fiind vorba despre o moarte suspecta, potrivit IPJ Braila, relateaza Agerpres.Cazul a fost anuntat prin numarul de urgenta 112, iar politistii si procurorii fac investigatii…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti.La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 11.30, politisti din cadrul Postului de Politie Cogealac au identificat un tanar, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe DN 22, dinspre localitatea Tariverde catre Mihai Viteazu, fara a poseda permis…

- Breaking News, Eveniment Tanar din Pietroșani, baut și fara permis, depistat in trafic de oamenii legii 25/09/2020 12:05 Un tanar de 29 de ani, din Pietroșani, s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducere fara permis, dupa ce acesta a fost depistat…

- Un tanar de 16 ani, din municipiul Targu Jiu, a fost depistat miercuri dimineața de poliție in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Cu ocazia testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur in aerul…

- Un urs a provocat, in noaptea de duminica spre luni, pagube materiale intr-o gospodarie din satul Muresenii Bargaului, apartinand de comuna Tiha Bargaului, potrivit informatiilor transmise de Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud.Ursul a luat un porc, iar pe un al doilea l-a ranit, potrivit agerpres.ro.…