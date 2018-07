Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit cumplit pentru un barbat in varsta de 55 de ani, care a fost gasit carbonizat, duminica dimineața, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea maramureșeana Tauții Magherauș.

- Un grav accident de curculatie a avut loc, azi noapte, pe DN7, in raza localitatii Schitu Golesti, judetul Arges. In jurnalul de stiri de la ora 06.00 al postului de televiziune Romania se releteaza ca accidentul s a produs pe DN 73, la fata locului intervenind o autospeciala de descarcerare, un echipaj…

- Moarte cutremuratoare! O fetita a sfarsit spanzurata cu gluga de la hanorac, dupa ce s-a agatat din greseala intr-un gard O fetita de numai doi ani a murit spanzurata, dupa ce gluga hanoracului i-a ramas agatata intr-un gard, in timp ce se juca. Potrivit primelor informatii, micuta de doi ani si patru…

- Imagini șocante pentru trecatori în localitatea Valu lui Traian. O femeie a fost descoperita moarta într-un autoturism parcat pe strada Viitorului. O femeie de aproximativ 48 de ani a fost descoperita moarta într-un autoturism parcat și închis. Oamenii legii spun ca femeia…

- Fetele circulau intr-o masina inmatriculata in Maramures, iar cea aflata la volan nu a acordat prioritate trenului. Traficul feroviar si rutier in zona este complet blocat. Potrivit reprezentantilor ISU Salaj, un accident feroviar s-a produs, joi, pe centura ocolitoare a orasului Jibou, la o trecere…

- Politistii americani au finalizat investigatia, in cazul accidentului din Arizona, in care o femeie a fost ucisa de un vehicul autonom, in timp ce traversa șoseaua pe bicicleta. Iar concluzia finala este cel putin tulburatoare.