Moarte groaznica în Iași. A fost călcat de tramvai si a decedat Un barbat a murit marți seara, dupa ce a fost calcat de un tramvai, pe o strada intens circulata din Iași.pe Calea Chisinaului. Potrivit martorilor, barbaul ar fi traversat prin loc nepermis si nu a vazut ca vine tramvaiul. Potrivit primelor informații, cel cel care a sunat la 112 pentru a sesiza accidentul din Iași a fost vatmanul tramvaiului, care a spus ca a lovit o persoana in timp ce se apropia de stație. Diana Cimpoeșu, medicul șef al UPU SMURD Iași a declarat ca victima a fost prinsa sub tramvai și declarata decedata. Un echipaj descarcerare urmeaza sa scoata trupul barbatului de sub mijlocul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

