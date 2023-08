Stiri pe aceeasi tema

- Un italian in varsta de 74 de ani a murit strivit sub mii de roți de branza grana padano, un sortiment asemanator parmezanului, dupa ce duminica, 6 august, unul dintre rafturile din depozitul sau a cedat, au declarat pompierii, potrivit The Guardian.Giacomo Chiapparini se afla duminica in depozitul…

- Tragedie in stanga Nistrului. Un barbat de 58 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de un camion. Incidentul a avut loc pe 29 iulie, pe teritoriul unui depozit de grâne din satul Sovietscoe, Ribnița.

- Sute de oameni și-au dat intalnire in stațiunea montana Straja, unde a avut loc Nedeia Sanzienelor. La fel ca in fiecare an, a avut loc concursul de cai, in cadrul caruia calaretii trebuie sa poarte, in mod obligatoriu, straie populare romanesti autentice, specifice zonei din care provin. …

- Un elev din Buzau a fost gasit decedat, joi dimineața, in camera de internat in care era cazat. Baiatul, spun angajații instituției, avea probleme medicale grave. Poliția a deschis dosar penal pentru moarte suspecta și așteapta rezultatul necropsiei, scrie Agerpres.

- Cei doi foști oficiali italieni au fost inculpați in dosarul privind decesul a peste 6.000 de persoane in Bergamo cand pandemia de coronavirus a lovit pentru prima data Europa la inceputul lui 2020, dar un tribunal a decis miercuri ca Giuseppe Conte și Roberto Speranza nu sunt vinovați pentru presupusa…