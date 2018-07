Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la Complexul Energetic Oltenia. Un miner care lucra la Cariera Peșteana Nord a murit in aceasta dimineața la serviciu dupa ce a fost prins de o banda care transporta carbune. Minerul a stat prins in banda mai multe ore, iar in ciuda eforturilor, medicii de pe ambulanța ajunși la fața locului…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata joi si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, in timpul unei furtuni violente, intr-un lac din statul american Missouri.

- Alarma a fost data ieri, la pranz, trupurile neinsufletite ale celor doi copi fiind descoperite in aceasta dimineata, la ora 3.00. Se pare ca cei doi copii s-au jucat in fata curtii, dupa care au decis sa mearga pe islaz si sa faca baie in iazul artificial. Unul dintre copii a intrat in apa si, in…

- O fetita in varsta de 12 ani si parintii ei au fost gasiti decedati, marti seara, in locuinta lor din Rovinari, de catre pompierii si politistii solicitati sa intervina la o posibila scurgere de gaze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin…

- „ALDE Gorj este in moarte clinica!" Declaratia a facut-o primarul din Rovinari, Robert Filip, la Radio Infinit. Acesta se asteapta sa fie organizate alegeri interne in curand in sanul organizatiei de la Gorj....

- Doi barbati de 38, respectiv 41 de ani au decedat miercuri dupa-amiaza dupa ce au intrat in stare de inconstienta din cauza gazelor toxice din interiorul unei fose septice pe care o decofrau, a informat...

- Doi barbati de 38, respectiv 41 de ani au decedat miercuri dupa amiaza dupa ce au intrat in stare de inconstienta din cauza gazelor toxice din interiorul unei fose septice pe care o decofrau, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Gorj, Andrei Lazar citat de Agerpres.ro.…

- Trei tinere cu varste intre 17 si 19 ani au pierit, iar o a patra a fost grav ranita, sambata seara, intr-un teribil accident petrecut in Teleorman. Vezi si: Una dintre tinerele implicate in accidentul din Teleorman a scris "murim" pe Snapchat inainte de tragedie Fetele, unele dintre…