Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat de Iași, Luminița Iordache, a decedat sambata dimineața. Fostul parlamentar suferea de o afecțiune grava, iar decesul a fost confirmat de apropiați ai fostului lider politic ieșean. Luminița Iordache a fost deputat de Iași in perioada 2008 – 2012, inițial din partea PSD și, ulterior,…

- Muzicanul, alaturi de Liviu Manescu și Tudor Chirila au pus bazele grupului in 1996 și au cantat impreuna pana la scindarea formației devenita azi Vama. Dupa ruperea de Tudor Chirila și Eugen Caminschi și (2006) pianistul a continuat sa cante sub titulatura de Trupa Veche. ”Uneori așa imi vine sa urlu…

- Un barbat a sarit de pe placa sa de surf pe un rechin care ii atacase soția și a lovit cu pumnii pradatorul, pina ce acesta i-a dat drumul soției și a plecat, potrivit BBC. Chantelle Doyle, o femeie de 35 de ani, facea surf in Port Macquarie, oraș portuar și stațiune balneara cunoscuta in Australia,…

- Patinatoarea olimpica Ekaterina Alexandrovskaya a murit la varsta de 20 de ani, dupa ce a cazut pe o fereastra la Moscova, relateaza The Sun. Tanara s-a nascut in Moscova in anul 2000, dar la Jocurile Olimpice din 2018 a reprezentat Australia. A fost de doua ori campioana naționala a Australiei la patinajul…

- Un tanar de 17 ani a decedat sambata atacat de rechin pe coasta estica a Australiei, au anuntat fortele de ordine, potrivit DPA, citata de Agerpres. Potrivit declaratiilor martorilor, adolescentul ar fi fost atacat de un rechin in timp ce practica surfingul sambata dupa-amiaza la Wooli Beach, in…

- Un tanar de 17 ani a decedat sambata atacat de rechin pe coasta estica a Australiei, au anuntat fortele de ordine, potrivit DPA. Potrivit declaratiilor martorilor, adolescentul ar fi fost atacat de un rechin in timp ce practica surfingul sambata dupa-amiaza la Wooli Beach, in apropierea…

- Unul dintre cei mai populari sportivi din Australia a incetat din viața la doar 32 de ani. Alex Pullin, dublu campion mondial la snowboard, s-a inecat in timp ce facea scufundari in Gold Coast, scrie rt.com. Deși a devenit o vedeta pe partie, Pullin era pasionat de scufundari și ieșise la pescuit cu…

- „Clarvazatoarea” lldiko, cea care a inșelat sute de oameni diagnosticați cu boli cumplite și le-a luat banii, susținand ca are puteri vindecatoare, a primit o veste cumplita, pe care n-a reușit sa o prevada.