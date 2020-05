Moarte cumplită pentru un bebeluș. Toți părinții au în casă așa ceva Un copil in varsta de un an si jumatate a murit sufocat de bara de protectie a caruciorului in care dormea. Mama copilului il lasase sa doarma in carucior și a ieșit in curtea casei sa se ocupe de cei doi frati ai copilului. Cand s-a intors sa il verifice, l-a gasit in stop cardio-respirator. Femeia a sunat la 112, insa medicii care au ajuns de urgența la fața locului nu au mai reușit sa resusciteze copilul. In cauza a fost deschis un dosar penal, urmand ca ancheta sa stabileasca cu exactitate cauza decesului și imprejurarile in care s-a produs acesta. Momentan nu exista suspiciuni de omor. Sursa:… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

