Moarte cumplită pentru un bărbat: a căzut de la etajul șase Un barbat de 35 de ani a cazut, duminica, de la etajul 6 al unui bloc din Hunedoara și a murit. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat, informeaza Mediafax. Citește și: STUDIU Pacienții cu ficat gras sunt mult mai puternic expuși la virusul Sars-Cov-2 Purtatorul de cuvant al Poliției Hunedoara, Carla Strujan, a declarat ca barbatul a fost gasit cazut in casa scarii, langa ghena de gunoi. „Polițiștii ajunși la fața locului, au stabilit ca persoana cazuta era decedata prezentand leziuni incompatibile cu viața, provocate prin cadere de la inalțime și a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

