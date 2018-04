Stiri pe aceeasi tema

- Indragita cantareața de muzica populara Ionela Prodan trece printr-o perioada grea din punct de vedere al starii de sanatate. Deși s-au speculat multe lucruri cu privire la boala acesteia, se pare ca, pentru moment, totul este ținut sub control de medici. Mai mult, aceștia au decis sa o deconecteze…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit intoxicata cu fumul din soba. Victima fost gasita de un vecin in propria locuinta. Tragedia a avut loc in satul Bujor, raionul Hancesti.Potrivit politistilor, femeia s-a intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormea.

- Dupa ce frumoasa prezentatoare si-a schimbat culoarea parului, Mirela Vaida a facut public un filmulet in care arata cum se mentine in forma si cum reuseste sa arate impecabil. Indragita prezentatoare surprinde din zi in zi prin aparitiile sale senzationale. Mirela Vaida face sport pentru a-si mentine…

- Mao Kankan, un cunoscut antreprenor chinez in domeniul internetului, a fost gasit mort joi, in propria locuinta. Mao Kankan s-a nascut pe 25 mai 1983 si a fost cofondator al fimei de jocuri electronice MaJoy si era director executiv al Beijing Mega Electronics Sports Media Co. Ltd. Sinuciderea pare…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…