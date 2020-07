Stiri pe aceeasi tema

- Eliberarea se face la cerere Cererea pentru solicitarea unui nou certificat de stare civila se depune de catre solicitant la primaria unde a fost inregistrata nasterea, casatoria sau decesul, mentionand imprejurarile in care acestea au disparut, au fost distruse, pierdute etc. Pentru eliberare sunt…

- Producatorul Steve Bing de la Hollywood, care a investit 80.000.000 de dolari in filmul de animatie „Expresul polar/ The Polar Express", s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul 27 al unui imobil de lux din cartierul Century City, Los Angeles.

- O purtatoare de cuvant a Departamentului Justiției din SUA ar fi refuzat sa comenteze cererea de extradare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, in Republica Moldova, la solicitarea cotidianului american The New York Times .

- World Athletics a refuzat sa amane cererea federatiei ruse de atletism de amanare a platii unei amenzi pentru incalcarea regulilor antidoping, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 75: Șampanie cu zmeurica deschide pacanelele, dar liceenii…

- Tanara de 17 ani, din localitatea Darvari, judetul Mehedinti, incendiata vineri seara de un barbat condamnat pentru cinci crime si eliberat inainte de termen, este in stare critica, avand arsuri pe pe 80-90% din suprafata corpului.

- Inspectorii ITM și polițiștii cerceteaza imprejurarile in care angajatul societații Salina Targu Ocna și-a pierdut viața in urma unui cumplit accident de munca. Din primele informații, se pare ca decesul ar fi survenit dupa ce peste victima ar fi cazut un morman uriaș de sare, in depozitul de sare al…

- Au scapat de coronavirus, dau au fost omorați de spirtul contrafacut. In doar cateva zile, nu mai puțin de 12 persoane au sfarșit in chinuri groaznice. La granița cu județul Botoșani, legiștii au scos din morminte doua cadavre pentru a stabili cauza morții.