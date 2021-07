Stiri pe aceeasi tema

Doliu in lumea muzicii populare. Vestea care l-a intristat pe Grigore Lese Lumea muzicii populare e in doliu. S-a stins din viata Firuța, ultimul lautar al satului Islaz din Teleorman. Artistul era renumit pentru mai…

Este perioada verii și, mai ales, perioada in care romanii mananca capșuni. Majoritatea, din pacate, sunt de import, producția romaneasca de capșuni fiind undeva la coada. Cu toate ca le vedem coapte și frumoase, capșunile de import ascund mari probleme. Un sondaj facut de cei de la Antena 3 a scos…

O fetița de 12 ani, din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o moarte cumplita. Micuța a fost luata de viitura in timp ce incerca sa iasa din mașina in care se afla impreuna cu rudele sale, informeaza The Sun. Autoturismul in care se afla familia Carter a fost luat de viitura, sambata […] Source

Fasolea trebuie aleasa corect, atunci cand o cumparam de la piața, in funcție de ceea ce vrem sa gatim din ea. Iata cum procedeaza bucatarii, ca sa nu aiba probleme cu boabele de fasole. Fasolea este unul dintre alimentele preferate ale romanilor.

Un tanar de 18 ani din Vișeu de Sus a fost reținut pentru tentativa la viol si talharie calificata Ieri, ora 15.45, urmare a probatoriului administrat de polițiștii din Vișeu de Sus pe numele tanarului de 18 ani, a fost…

O femeie și-a ucis fetița de trei ani dupa ce a leganat-o peste balcon ca pedeapsa. Copila a cazut 20 de metri in gol. Strigatele sfașietoare ale copilei: „Mami mi-e foarte, foarte frica!"

Ochelarii care detecteaza infecția cu SARS-CoV-2 Mai multe companii și-au unit forțele și au inventat o pereche de ochelari care ajuta la diagnosticarea COVID-19. Oferta…

Ea e catelusa – eroina care si-a salvat intreaga familie de la moarte. A fost injunghiata, dar a continuat sa lupte pentru stapanii ei Miracol pentru o familie care…