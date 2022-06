Moartă pentru că a luat niște anticoncepționale? Rosella Fiato din Sparanise, Caserta, Italia, in varsta de 34 de ani, a murit la sfarșitul lunii aprilie de stop cardiac. Moarte naturala, a fost concluzia procurorului care s-a ocupat de caz. Se mai intampla. Femeia murise in fața celor trei copii ai ei, minori. Și nimeni n-a ințeles de ce și cum s-au declanșat astfel de probleme cardiace, caci femeia fusese sanatoasa. Și, bizar ori nu, autopsie nu s-a facut. Doar ca, la cateva zile de la deces, soțul ei și-a amintit de anticoncepționalele pe care Rossella incepuse sa le ia cu numai cateva zile inainte sa moara. Și aici intervine ciudațenia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru Cristina, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia. Din nefericire, femeia a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia. Principalii suspecți in acest caz sunt partenerul de viața al femeii, dar și colega de apartament a acesteia. Sa fi fost crima sau accident?!

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul Culturii,…

- Dupa o sumedenie de cazuri de agresiune impotriva personalului medical din spitale, mai ales impotriva asistentelor care intra cel mai mult in contact cu pacienții, dintre care unii extrem de violenți, Ordinul Asistenților Medicali din Caserta, Italia, a decis sa includa, pe langa obișnuitele cursuri…

- „Sunt o buna catolica, jur! Adica nu blestem!”, scrie Madonna, care vrea sa se intalneasca cu Papa Francisc pentru „a discuta probleme importante”… Solista a postat pe Twitter un mesaj adresat contului @Pontifex, care incepe cu: „Buna ziua @Pontifex Francisc…”. „Ar fi posibil sa ne intalnim intr-o zi…

- Iarina Maria Popescu, o fetița de numai 8 ani a reprezentat Romania in etapa finala a festivalului de muzica Sanremo Junior din Italia. Iarina canta in ansamblul coral pentru copii ”Cor cu dor” și are deja in palmares foarte multe premii, dar și apariții pe scena romaneasca. Iarina a caștigat premiul…

- Augustin Viziru a facut dezvaluiri neașteptate in emisiunea online „Fița cu Adița”. Actorul a marturisit ca a fost arestat in strainatate, dar și ca a condus la varsta de 16 ani o mașina furata. Intotdeauna și-a asumat peripețiile prin care a trecut de-a lungul anilor, insa actorul continua sa surprinda…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, va participa la o serie de meciuri amicale cu cluburi europene de top. Primul meci amical este cu Legia Varsovia, in capitala Poloniei, pe 12 aprilie. Mircea Lucescu a povestit in presa din Italia despre situatia dramatica din Ucraina. ”Fotbalul nu trebuie…