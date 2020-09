Stiri pe aceeasi tema

- Animalele pot fi iubite, sau nu. Insa imaginea care provine din Romania este un simbol al lipsei de sensibilitate și al unei cruzimi stupide, scrie La Stampa, potrivit G4Media.ro Ne aflam in Calopar, o comuna cu puțin sub patru mii de locuitori din judetul Dolj, in Romania. Muncitorii insarcinați…

- "Eu nu pot sa-i gasesc vreo scuza. Nu are nici el si nici familia lui. L-am cunoscut pe Leontin bine. In ultima luna nu ne-am mai vazut. Era un tip ok, cel putin asa parea. Ce ma deranjeaza este ca, dupa tragedie, cei apropiati lui spun ca dupa ce s-a despartit de Ana, prietena lui, s-a schimbat…

- Eveniment rutier in aceasta dimineata, in jurul orei 9.00. La iesirea din Recea spre Baia Mare, o masina s-a rasturnat din sant, cel mai probabil din cauza unei manevre gresite si a carosabilului umed. Vom reveni Source

- Accident teribil la Boroaia, unde o femeie in varsta de 66 de ani și-a pierdut viața. Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 19.00, dupa ce mașina in care se afla s-a incolacit pur și simplu pe un copac de pe marginea drumului. Femeia a ramas incarcerata și pentru scoaterea ei ...

- Polițiști din cadrul Sectiei 7 Rurala Plenita au depistat, azi noapte, un autoturism care se afla in santul de pe marginea DJ 561D, din comuna Orodel. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat conducatorul auto in persoana unui barbat de 33 de ani, din Orodel, care nu deține permis…

- O tanara care aștepta sa devina mama, la 20 de ani, a murit in mașina condusa de iubitul ei, intr-un accident cumplit pe care chiar acesta l-a provocat, la iesirea din Slobozia spre Urziceni, pe DN2 A. Tragedia in care s-a stins tanara insarcinata s-a petrecut marți dupa-amiaza, dupa ce iubitul ei,…

- Un barbat de peste 80 de ani, care se deplasa dinspre Stanești spre Maciuca, nu ar fi adaptat viteza de mers, a pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila. Autoturismul a ajuns intr-un canal cu apa care traverseaza pe sub drumul județean, in satul Zavoieni.In autoturism se mai aflau…

- Doi romani au murit in Italia, dupa ce mașina in care se aflau s-a prabușit a plonjat in gol de p un pod rutier, in zona metropolitana de nord din Milano. The post Tragedie in Italia, o mașina in care se aflau doi romani a plonjat de pe un pod, amandoi au murit pe loc appeared first on Renasterea banateana…