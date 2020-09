Moare un bogatas Moare un bogatas si ajunge la cele doua porti. Vede in stanga numai bogatasi care stau si fac plaja la marginea unui lac plin cu rahat. In dreapta erau oamenii saraci. -Decat sa stau cu astia saraci, mai bine cu cei bogati, chiar daca am de suportat un pic de miros. Merge bogatasul pe poarta din stanga si se intinde la soare. Dupa cateva minute apare dracu’, fluiera si striga: -Hai, pauza s-a terminat, scufundarea! Articolul Moare un bogatas apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea tuturor pensiilor cu 40% va saraci bugetul tarii, va saraci economia, va saraci pensionarii si va ingropa tara, avertizeaza reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL), informeaza Agerpres. "Pandemia si criza economica globala au venit peste o Romanie care este bolnava cronic…

- Gheorghe, pe patul de spital, o astepta pe nevasta-sa. Intr-un tarziu apare si ea. – Gheo, sa iti povestesc ce mi s-a intamplat. Am urcat in taxi si pe drum mi-am adus aminte ca am uitat portofelul. – Si te-ai intors? – Nu, ar fi durat prea mult, iar taximetristul a spus ca nu e problema, ca o sa ne…

- Acesta a subliniat faptul ca ”orgoliile trebuie lasate deoparte”, iar prioritatea cea mare sun cetațenii țarii. "Sustin public o astfel de alianta. Fac lucrul acesta de mai mult de un an de zile si cred ca orgoliile trebuie lasate deoparte si trebuie sa primeze intelepciunea si interesul cetatenilor.…

- O gramada de pescari, cu undite de mii de dolari, momeala de sute de parai etc. Apare un tigan cu un bat de 1.5 metri, o sfoara si un ac. Pune o boaba de mamaliga in ac si arunca. Scoate numai crapi de 4, 5, 7, 10 kile. Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti. – Mai tigane,…

- Un tip mergea cu masina pe o sosea si intra brusc intr-o portiune fara asfalt, plina cu noroi moale si i se infunda masina. La cateva minute, apare un taran cu doi boi dupa el… – Fiule, imi dai 50 de parai si ti-am scos Mertul de aici! – Gata, bace! Leaga taranul boii, ii scoate masina si spune multumit:…

- Parohia „Sfantul Haralambie", din apropierea Spitalului de Infectioase, desfasoara o ampla activitate social-filantropica, oferind sprijin pentru oamenii cu o situatie financiara precara, pentru cei batrani, pentru cei bolnavi sau pentru cei care nu isi permit nici macar painea de fiecare zi. Cei 15…

- Erau doua blonde la un semafor si la un moment dat apare culoarea rosie, iar una din blonde spune: − Fata ce culoare super, nu-i asa? − Da fata e super marfa. Mai trec cateva secunde si apare galben: − Fata ce misto e culoarea asta, la fel ca parul nostru. − Da fata, e super tare. Nu trece mult si apare…

- Unui functionar care isi stergea de praf o lampa pe care o avea pe birou ii apare deodata in fata un duh si-i spune ca-i va indeplini trei dorinte.– As vrea sa am in mana o bere rece!Imediat o primeste si, bineinteles, o bea. Acum, gandind mai limpede, ii spune duhului a doua dorinta:– As vrea sa fiu…