- SASCA MONTANA – Sambata, 29 februarie 2020, cei de la Asociatia Acasa in Banat isi unesc fortele pentru a repara si repune in functiune moara de apa de lemn din Sasca Montana! „Vom repara cladirea, reconstrui puntea, decolmata canalul de apa si vom ecologiza raul in zona morii. Asa ca va fi nevoie de…

- Mai multe biserici maramureșene au fost introduse in circuitul turistic Foto: Arhiva Mai multe biserici maramureșene au fost introduse în circuitul turistic estival. Este vorba de bisericile din lemn, dar si de cele opt biserici rurale aflate în Patrimoniul UNESCO,…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de de ceata si depuneri izolate de polei, valabile in mai multe zone din Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banat, Crisana si Muntenia, scrie Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 13:00, in judetele…

- Loteria Romana anunța ca in ultima zi din 2019 a fost caștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 in valoare de peste 3,73 milioane lei (peste 782.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția din Bozovici, jud. Caras-Severin și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49. Sursa citata…

- In pragul Anului Nou, o familie din Banat a ramas fara o buna parte a locuinței. O casa a fost cuprinsa de flacari, in localitatea Dognecea din Caraș-Severin, puțin dupa miezul nopții. Incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru stingerea…

- Douasprezece institutii din Caras-Severin au semnat o scrisoare deschisa pentru ministrul Transporturilor, Lucian Bode, caruia ii solicita sa ceara CFR-ului anularea deciziei de a desfiinta circulatia regulata pe calea ferata Oravita-Anina, cea mai veche si mai spectaculoasa linie de cale ferata din…

- Tragedia de la Timisoara, produsa dupa o esuata operatiune de deratizare, nu a ramas fara ecou. Astfel ca a fost demarata actiunea Toxcontrol, pentru verificari in domeniul produselor de protectia plantelor si substantelor utilizate in igiena si sanatatea publica. „In aceasta perioada,…